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Son dakika! Edenred dijital dönüşüme hızla devam ediyor

Son dakika ekonomi haberi: Yemek kartı Ticket Restaurant Edenred, günün ihtiyaçlarına göre geliştirdiği dijital çözümlerle kart kullanım alışkanlıklarını da dijitalleştiriyor.

Son dakika! Edenred dijital dönüşüme hızla devam ediyor
04.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:59

Yemek kartı Ticket Restaurant Edenred, günün ihtiyaçlarına göre geliştirdiği dijital çözümlerle kart kullanım alışkanlıklarını da dijitalleştiriyor.

Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, küresel salgın dönemi artan hijyen kaygısıyla birlikte dijital ve temassız alışverişe ilgi ve talep artmaya devam ediyor.

Bu süreçte hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve temas yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı daha hijyenik olan dijital ödeme yöntemlerine yatırımlarını artıran Ticket Restaurant Edenred, gelişen teknolojiyi Ticket Restaurant Yemek Kartı'na entegre ederek kullanıcılarına fiziksel karta gerek duyulmayan, hızlı, pratik ve temassız bir ödeme deneyimi sunuyor.

Yemek kartlarını, ilk olarak mobil uygulaması "MyEdenred" ile cep telefonlarına taşıyarak dijitalleştiren Edenred, MyEdenred üzerindeki "QR Kod ile Ödeme" özelliği sayesinde tüm Ticket Restaurant kart kullanıcılarına, EdenredPay sayesinde ise Android telefona sahip tüm Ticket Restaurant kart kullanıcılarına kartsız ödeme imkanı sağlıyor.

Türkiye'de bir ilke imza atarak NFC teknolojisine dayanan yeni nesil mobil temassız ödeme yöntemi EdenredPay'i 2020 Nisan'da kullanıcılarıyla buluşturan Edenred, son olarak geçen ay Ticket Restaurant Yemek Kartı'na bir alternatif olarak Dijital Kart'ı lanse etti. Tamamen temassız olan Dijital Kart da kullanıcı için fiziksel kart taşıma zorunluluğunu, kartı kaybetme ya da bulamama gibi problemleri, işverenler için de zaman alan operasyonel süreçleri ortadan kaldırıyor.

"Hedefimiz tamamen kartsız bir döneme geçiş yapmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Göksel Marangoz, dijitalleşmede ilk adım olarak gördükleri MyEdenred uygulamasını kullananların sayısının bugün itibarıyla 650 bine ulaştığını bildirdi.

Yemek kuponundan karta, karttan temassıza şimdi ise tamamen kartsız bir dünyaya geçiş yaptıklarını anlatan Marangoz, "Teknoloji çok hızlı ileriliyor. Dünyada 46 ülkede faaliyet gösteren Edenred'in global sinerjisinden de faydalanarak, olabildiğince hızlı bu değişime adapte oluyor, süreçlerimize entegre ediyor ve dijital çözümler olarak müşterilerimizle buluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

Marangoz, pandemi sürecinin dijitalleşmeyi tetiklediğini ve Edenred Türkiye'nin de bu yöndeki çalışmalarına hız verdiğini vurguladı.

QR kod uygulamalarının zaten olduğunu, 45 bin üye kuruluşunun 40 bine yakınında bu sistemi destekleyen POS cihazının bulunduğunu aktaran Marangoz, sahada QR kodu okutarak ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Marangoz, pandemiyle birlikte temassız kullanımın arttığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"İhtiyaçlar bazen var olan teknolojinin kullanımını da etkileyebiliyor. QR Kod da böyle oldu. Yemek kartını dijitalleştirme hatta bunun da ötesine geçme hedefimiz var. Artık çoğumuz plastik karta dokunmak bile istemiyoruz. Biz de var olan hedefimize bu süreçte daha fazla odaklanarak NFC tabanlı EdenredPay ve son olarak da Dijital Kart'ı kullanıcılarımızla buluşturduk."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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