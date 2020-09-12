Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi
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Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine Sputnik V aşısının ulaşacağını duyurdu. Aşı ilk aşamada gönüllü olanlara yapılacak.

12.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:09

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısı, ülke genelinde tedarik ediliyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, aşının pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade etti. Murashko, "Tedarik zincirini test etmek için aşının ilk partileri şimdiden tüm bölgelere gönderildi. İlk aşı örnekleri pazartesi gününe kadar teslim edilecek" dedi.

GÖNÜLLÜLERE YAPILACAK

Muraşko, Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V'nin klinik deneylerin 3. aşamasındaki gönüllülere bu hafta yapılmaya başlanacağını açıklamıştı.

"KALİTE TESTLERİNİ GEÇTİ"

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili geçen hafta yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen Sputnik V aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma" denilmişti.

Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi
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