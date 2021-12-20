Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu

Dolar kurunun yüksek seyretmesi sebebiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, oto gaza ise 57 kuruş zam gelmişti. Gece yarısına dakikalar kala Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) vatandaşları sevindiren bir açıklama geldi. EPDK, dövizde yaşanan düşüşle birlikte bu gece devreye alınması planlanan fiyat artışlarının durdurulduğunu bildirdi.

"DÜŞÜŞ POMPA FİYATLARINA EN KISA SÜREDE YANSIYACAK"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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