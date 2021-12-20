Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Döviz kurundaki artışlar sebebiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, oto gaza ise 57 kuruş zam gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra döviz kurlarında büyük düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından EPDK'dan yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak zamların durdurulduğu belirtildi.

Dolar kurunun yüksek seyretmesi sebebiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, oto gaza ise 57 kuruş zam gelmişti. Gece yarısına dakikalar kala Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) vatandaşları sevindiren bir açıklama geldi. EPDK, dövizde yaşanan düşüşle birlikte bu gece devreye alınması planlanan fiyat artışlarının durdurulduğunu bildirdi.

"DÜŞÜŞ POMPA FİYATLARINA EN KISA SÜREDE YANSIYACAK"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk

AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması: Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğuna şahit olduk

 Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı, oto gaz ise 9 lirayı aştı

Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı, oto gaz ise 9 lirayı aştı

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title