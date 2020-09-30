Son Dakika: Döviz ve altın alımlarında kambiyo vergisi binde 2'ye düşürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Döviz ve altın alımlarında kambiyo vergisi binde 2'ye düşürüldü

30.09.2020 08:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:38

Son dakika: Döviz ve altın alımlarında yüzde 1 olarak uygulanan kambiyo vergisi, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla binde 2'ye düşürüldü.

Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

MEVDUAT HESAPLARINDA STOPAJDA DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi. Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

Son Dakika: Döviz ve altın alımlarında kambiyo vergisi binde 2'ye düşürüldü
Haber Yorumları (12)
NECMETTİN YÖRÜK: Bankayla asla kazığı daha cikmadi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NEDEN: Dolarla ne işiniz var sizin dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
AHMET: ekonomi düzeleceh
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Charles Michel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Seda Sayan Mert Fırat Ercan Kesal Acun Ilıcalı
Spor Babel Falcao Can Bartu Okan Buruk Gökhan Gönül
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Döviz ve altın alımlarında kambiyo vergisi binde 2'ye düşürüldü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 09:22:41. #1.14#
title