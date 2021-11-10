Son Dakika: ABD'nin açıkladığı veriler sonrası dolar ve altında sert yükseliş! Tarihi zirveyi gördüler

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,74'ün aşmasıyla yukarı yönlü hareket hız kazandı. Tarihi zirvesi 9,85 olan dolar/TL bugün yeniden rekor kırdı.

DOLAR TARİHİ ZİRVESİNDE

Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün yeniden rekor kırarak 9,87 tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 11,40 seviyesini görerek rekor kırdı.

ALTIN DA REKOR KIRDI

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 586 lira ile yeniledi.

ABD'DEKİ ENFLASYON SON 31 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet