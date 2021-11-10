Son Dakika: ABD'nin açıkladığı veriler sonrası dolar ve altında sert yükseliş! Tarihi zirveyi gördüler
Son dakika: ABD'de enflasyonun 6.2 ile 31 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte dolar ve altın yeni zirvesini gördü. Yeni güne 9,74 seviyesinden başlayan dolar, öğle saatlerinde tekrar yükselişe geçerek 9,87 ile rekorunu yenilerken gram altının fiyatı ise 586 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,74'ün aşmasıyla yukarı yönlü hareket hız kazandı. Tarihi zirvesi 9,85 olan dolar/TL bugün yeniden rekor kırdı.
Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün yeniden rekor kırarak 9,87 tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 11,40 seviyesini görerek rekor kırdı.
Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 586 lira ile yeniledi.
ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.