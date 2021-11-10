Son Dakika: ABD'nin açıkladığı veriler sonrası dolar ve altında sert yükseliş! Tarihi zirveyi gördüler - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: ABD'nin açıkladığı veriler sonrası dolar ve altında sert yükseliş! Tarihi zirveyi gördüler

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: ABD'de enflasyonun 6.2 ile 31 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte dolar ve altın yeni zirvesini gördü. Yeni güne 9,74 seviyesinden başlayan dolar, öğle saatlerinde tekrar yükselişe geçerek 9,87 ile rekorunu yenilerken gram altının fiyatı ise 586 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,74'ün aşmasıyla yukarı yönlü hareket hız kazandı. Tarihi zirvesi 9,85 olan dolar/TL bugün yeniden rekor kırdı.

Tarihi zirvesi 9.85 olan dolar/TL gün yeniden rekor kırarak 9,87 tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 11,40 seviyesini görerek rekor kırdı.

Son Dakika: Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 586 lira ile yeniledi.

ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 5,9 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
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Dolar, ABD enflasyon verileri öncesinde 9,83 seviyesini gördü

Dolar, ABD enflasyon verileri öncesinde 9,83 seviyesini gördü

 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sürüyor! Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sürüyor! Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde
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