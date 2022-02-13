Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika haberler: DİYARBAKIRSPOR ile Yeni Muş Belediyespor karşılaşmasının sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı.

MUŞ (DHA) - DİYARBAKIRSPOR ile Yeni Muş Belediyespor karşılaşmasının sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, evinde Yeni Muş Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın son dakikasında Yeni Muş Belediyespor'lu futbolcunun uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı golle sonuçlandı. Santrayla birlikte hakemin bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı.  2 SAAT SONRA STADYUMDAN AYRILDILAR

Polisin araya girmesiyle, futbolcular arasındaki kavga sona erdi. Futbolcular soyunma odalarına yönlendirildi. Bu sırada tribündeki taraftarlar da stadyumun koltuklarını sahaya fırlattı. Bazı koltukların polise denk geldiği olayda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Yeni Muş Belediyespor takımı, yaklaşık 2 saat sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.


Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakırspor, Amatör Lig, kavga, Muş, Güncel, Haberler

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