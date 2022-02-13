Son dakika! Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

MUŞ (DHA) - DİYARBAKIRSPOR ile Yeni Muş Belediyespor karşılaşmasının sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, evinde Yeni Muş Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın son dakikasında Yeni Muş Belediyespor'lu futbolcunun uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı golle sonuçlandı. Santrayla birlikte hakemin bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. 2 SAAT SONRA STADYUMDAN AYRILDILAR