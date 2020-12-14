Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz

Son dakika: ABD'nin Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının ardından Ankara'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türkiye, bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun şekilde mukabelede bulunacaktır. ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurumun başkanı İsmail Demir'e ve üç bürokrata yaptırım kararı aldı. Skandal yaptırım kararıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada yaptırım kararını kınarken, "ABD'yi bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz" dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir.

"ZAFİYET YARATACAĞI İDDİALARI TEKNİK DAYANAKTAN YOKSUN"

Öte yandan, S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu itibarla, ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

"MUKABELEDE BULUNACAĞIZ"

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.

Bu anlayışla, ABD'yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.