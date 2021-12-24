Son dakika: Demirtaş: "Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım Projesi" kapsamında sportif faaliyetlere katılan minikleri ziyaret ederek, "Çocuklarımızı spora yönlendirerek, sokakta bulunan kötülüklerden uzaklaştırmak ve geleceğe hazırlamak istiyoruz" dedi.

Düzenli spor yapma alışkanlığını minik yaşlara indirmek amacıyla İlkadım Belediyesi tarafından İlçe Kaymakamlığı, İlkadım Halk Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Gelecek İçin Minik Adım Spor İçin İlkadım Projesi" kapsamında minikler, Mete Adanır Spor Kompleksi'nde hem eğleniyor hem de spor yapıyor. Belirlenen program dahilinde kırsal kesimden katılan miniklere spor kompleksinde yapılan aktiviteler sonrası hijyenik kaplarda öğün yemekleri ikram ediliyor.

Miniklerle renkli dakikalar geçirdi

Birbirinden renkli beceri koordinasyon parkurlarının yer aldığı etkinliklerde eğitim alan Derecik İlkokulu öğrencilerine sürpriz bir ziyarette bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Çalışmalar esnasında uzun süre öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Demirtaş, onlarla renkli dakikalar geçirdi. Küçük sporcularla tek tek tanışan Başkan Demirtaş, öğrencilere sporun önemini ve faydalarını anlattı, geleneksel oyunlar ve yarışlar esnasında onlara eşlik etmeydi de ihmal etmedi.

"Spor ile meşgul olan gençlerimiz bizleri gururlandırıyor"

İlçe genelinde bulunan ilköğretim çağındaki çocukları belirlenen program dahilinde Mete Adanır Kapalı Spor Salonu'na servis araçlarıyla getirerek spor yapmalarını sağladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çocuklarımızı spora yönlendirerek, sokakta bulunan kötülüklerden uzaklaştırmak ve geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bizlerin görevi çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacak alanlara yönlendirmek. İşte bunlardan en önemlisi ise spordur. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak ve güvende yaşarken bir yandan da geleceklerini daha sağlıklı hale getirecek spor faaliyetleri ve başarılarla özgüvenlerini de kazanıyorlar. Miniklerimizin böylesi güzel görüntülerini görmek bizleri gururlandırıyor. Burada oluşturulan başarı ve birlik tablosu çocuklarımızın gülen yüzleri bizim en büyük ödülümüz oluyor. Projemizi daha da geliştirerek, yaz döneminde de devam ettirme arzusundayız. Bu çalışmalarda sporun birleştirici gücü ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte sporcu öğrencilerimize başarılar diliyor, çalışmalarda büyük emeği olan değerli antrenör arkadaşlarımıza ve sabırla çocuklarına spor yapma konusunda destek veren değerli velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Eğitime ve gençlere yönelik hizmetleri için teşekkür ediyorum"

Derecik İlkokulu Müdürü Kemal Demirtaş ise "Geleceğimizin teminatı bu çocuklar kendi çocuklarımız, bu çocuklar için ne yapsak azdır. Başta ilçemiz eğitimine yapmış olduğu katkılar, gerçekleştirdiği hizmetler ve okulumuza kattığı güzelliklerden dolayı Başkanımıza şahsım ve okulumuz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarete İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman da katıldı. - SAMSUN