Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen'in kalbi durdu. İlk müdahalenin saha kenarında yapıldığı oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı.

ERİKSEN'İN KALBİ DURDU

Maçta ilk yarının son anları oynanırken gelişen Danimarka atağında Christian Eriksen, taç çizgisine yakın bir yerde bir anda yere yığıldı. Tüm futbolcuların telaşla sağlık görevlilerini saha içine davet ettiği pozisyon sonrası Christian Eriksen'e ilk müdahale yapıldı. Kalbi duran Christian Eriksen'e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yıldız futbolcuyu sedye ile hastaneye taşıdı.

Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

OYUNCULAR VE SEYİRCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.

Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu
Christian Eriksen maç esnasında yere bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu
Christian Eriksen maç esnasında yere bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu
Son Dakika: Danimarka-Finlandiya maçı, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi
Son Dakika: Danimarka-Finlandiya maçı, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen için sağlık...
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen için sağlık...
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Fatma Turgut Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 20:16:12. #1.14#

title