Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında Danimarkalı Christian Eriksen'in kalbi durdu. İlk müdahalenin saha kenarında yapıldığı oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı.

ERİKSEN'İN KALBİ DURDU

Maçta ilk yarının son anları oynanırken gelişen Danimarka atağında Christian Eriksen, taç çizgisine yakın bir yerde bir anda yere yığıldı. Tüm futbolcuların telaşla sağlık görevlilerini saha içine davet ettiği pozisyon sonrası Christian Eriksen'e ilk müdahale yapıldı. Kalbi duran Christian Eriksen'e kalp masajı yapan sağlık görevlileri, yıldız futbolcuyu sedye ile hastaneye taşıdı.

OYUNCULAR VE SEYİRCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.