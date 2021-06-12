Son Dakika: Danimarka-Finlandiya maçı, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi
Son dakika: Danimarka ile Finlandiya arasındaki karşılaşmada Christian Eriksen'in kalbi durdu, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı futbolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. UEFA yaşanan bu olayın ardından karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.
EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlenirken, kalp masajı yapılmaya başlandı. Yıldız futbolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
UEFA MAÇI ERTELEDİ
Christian Eriksen'in hastaneye kaldırılması sonucu, UEFA yaptığı açıklamada Danimarka-Finlandiya maçının ertelendiğini duyurdu.