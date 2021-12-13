Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında günlerdir rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL bugün de 14,75 ile tarihi rekorunu yeniledi. Dolardaki bu dalgalanma sonrasında Merkez Bankası piyasaya dördüncü kez müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.

ERDOĞAN'DAN EKONOMİ ZİRVESİ

Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme kararı aldı.

BAKAN NEBATİ DE KATILACAK

Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

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