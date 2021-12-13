Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
Son dakika! Doların bugün tarihi rekorunu yenilemesinin ardından Merkez Bankası piyasaya dördüncü kez müdahale etti. Kurdaki dalgalanma sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme kararı aldı. Bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek olan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması öngörülüyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında günlerdir rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL bugün de 14,75 ile tarihi rekorunu yeniledi. Dolardaki bu dalgalanma sonrasında Merkez Bankası piyasaya dördüncü kez müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.
ERDOĞAN'DAN EKONOMİ ZİRVESİ
Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme kararı aldı.
BAKAN NEBATİ DE KATILACAK
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.
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