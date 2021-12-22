Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edecek. Görüşmede ek zam konusu ele alınacak. Yalçın, dün yaptığı açıklamada "Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul edeceği öğrenildi. Ek zam konusunun ele alınacağı görüşme, saat 16.00'da başlayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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