Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin yeni bir müjde verdi. Erdoğan, "Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda güzel haberler verdi. Karadeniz'de bulunan doğal gazın ardından bu kez de petrol bulunduğunu belirten Erdoğan, "Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi.

"BİR AYDA 3 YENİ KUYUDAN PETROL KEŞFETTİK"

Karadeniz'de yapılan keşiflerle ilgili bilgi veren Erdoğan, "Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanındaki çalışmalardan da sonuç almaya başladık. Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da 2, Kırklareli'ndeki kuyularda 6 bin 800 varil ilave sağladık. 61 bin varilin üzerine çıktı. Doğal gazın vatandaşlarımıza hizmetine sunumu için şebeke genişletme çalışmaları sürüyor." dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik

"HER ALANDA MÜJDELERİ PAYLAŞMANIN HAZIRLIĞI İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başka müjdelerin de sinyalini vererek şunları söyledi: "Doğal gaz abone sayımızı 17 milyona çıkardık. Halen şehrine doğal gaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen bu konfordan faydalanmayan 13 milyon vatandaşımız var. Tüm vatandaşlarımıza kapılarına gelen bu imkandan faydalanması çağrısını yapıyoruz. Petrol ve hemen her alanda müjdeleri paylaşmanın hazırlıkları içindeyiz."

405 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos 2020 tarihinde Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmaları neticesinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini müjdelemişti. Erdoğan daha sonra yeni bir müjde daha vererek Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğal gaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıklamıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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