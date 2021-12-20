Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Kabine'nin ana gündemi kurdaki hareketlilik, emekli zammı ve stokçuluk olacak. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile AGİ meselesini görüşecek.

GÜNDEM AGİ MUAFİYETİNİN GENİŞLETİLMESİ

AK Parti kaynaklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla yapacağı görüşmede AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak. Erdoğan bakanlarla bu konuyu görüşüp neler yapılabileceğine ilişkin bilgi alacak.

ASGARİ ÜCRET 4.253 LİRAYA ÇIKARILDI

1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücrette zam pazarlığı geçtiğimiz hafta son bulmuştu. Tarafların uzlaşı ile kalktığı masadan asgari ücretin 4.253 liraya çıkarılması kararı çıkmıştı.

ASGARİ ÜCRETTEN AGİ KALDIRILDI

Ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergileri de kaldırılmış ve işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarılmıştı. Asgari ücretten vergiler kaldırıldığı için AGİ'de kaldırılmıştı.

AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretten AGİ kaldırılsa da diğer çalışanlar için AGİ uygulaması devam edecek. 2022 yılında bekar bir işçiye ödenen en düşük AGİ ödemesi 268 liradan 402 liraya çıktı. Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz çalışanın AGİ'si 321 liradan, 481,5 liraya çıktı.

İşte 2022 yılı AGİ listesi:

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