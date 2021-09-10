Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Son dönemde artan gıda fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Yangınlarla, sellerle buluştuğumuz dönemde sizlerle daha iyi şartlarda bir araya gelmek için ziyaretimizi erteledik. Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmek istedi.

"FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak biz hedeflerimize doğru yürüyoruz. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın üzerinde bir seviyenin üzerine geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.

"BİZ BU MİLLETE EFENDİ DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yoktur. Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa yapacak olan yine biziz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Artık hedeflerimiz neredeyse bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir. Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü sürece bu milletin önünü kimse kesemez."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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