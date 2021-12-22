Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı kur koruma TL mevduatı sistemi ve döviz kurundaki düşüş yer aldı.

"AÇIKLADIĞIMIZ PROGRAM AMACINA ULAŞMIŞTIR"

"Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır."

"YENİ SİSTEMLE BU OYUN BOZULURKEN ONLARIN YÜZLERİ DÜŞÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Milletimiz bu programı olumlu karşılamış destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir. Biz terör örgütü elebaşlarını inlerinde ezdiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden saldırıya uğrarken yüzü gülenlerin, yeni sistemle bu oyun bozulurken yine yüzleri düşüyor." dedi.

"TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

2023 hedeflerine ulaşacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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