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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan, dolar kurundaki artış sonrası ekonomi zirvesini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının üst düzey yetkililerini kabul etti. Saat 16.00'da başlayan toplantıda para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı.

NELER KONUŞULACAK?

Piyasaların yakından takip ettiği toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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