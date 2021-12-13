Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan, dolar kurundaki artış sonrası ekonomi zirvesini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının üst düzey yetkililerini kabul etti. Saat 16.00'da başlayan toplantıda para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşüyor. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı.
NELER KONUŞULACAK?
Piyasaların yakından takip ettiği toplantının gündeminde, para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı yer alıyor.
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Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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