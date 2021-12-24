Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz, kamu ahlakı buna müsaade etmez. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldıracağız, bedelini ödeyecekler. Tazminat noktasında bunun bedelini öder." dedi.

Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber -ATV ortak canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin açıklandığı gün dolardaki sert düşüşe dikkat çekerek "Alım fırsatı" diyen Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a çok sert çıktı.

Durmuş Yılmaz'a yüklenen Erdoğan, "Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın kalkıp 'Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz." diye konuştu.

Asıl haber yapmanın suç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız süreç bu yöndeki iddiaların gerçekdışı, tamamen yanıltıcı, maksatlı ve manipülatif olduğunu zaten ortaya çıkarmıştır, hem de birkaç saat içerisinde. MB'nin itibarını kırabilecek asılsız haber yayamazsınız, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapamazsınız. Finansal piyasalarda manipülasyon da suçtur." şeklinde konuştu.

Kamu görevinde bulunmuş kimsenin kamu aleyhinde açıklama yapamayacağını belirten Erdoğan, "Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. Söylediğiniz, MB'de başkanlık yapmış olan zat da şu anda bu suçu işlemiştir. MB'de başkanlık yapacaksın, kalkacaksın, bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da hesaba çekecekler. 'Durmuş paranın, ben evin patronuyum' diyor, geçmişte yapılan haber. Bundan dolayı da kendisiyle ne dalgalar geçtiler, ayakkabılarla ilgili. Biz savunduk, düştüğü hale bak. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz, kamu ahlakı buna müsaade etmez. Bu sorunu hep beraber ortadan kaldıracağız, bedelini ödeyecekler. Tazminat noktasında bunun bedelini öder." ifadelerini kullandı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece TÜSİAD'a değil TOBB'a da kızgın: Garip garip açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece TÜSİAD'a değil TOBB'a da kızgın: Garip garip açıklamalar yapıyor

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title