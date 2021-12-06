Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt: İşçimizi zora sokamayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor. Önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, onları memnun edeceğiz. Asgari ücrette en uygunu masaya yatırıp nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan karardan memnun olması lazım." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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