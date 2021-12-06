Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt: İşçimizi zora sokamayacağız
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "İşçimizi zora sokamayacağız. İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz. İşverenin de karardan memnun olması lazım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor. Önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, onları memnun edeceğiz. Asgari ücrette en uygunu masaya yatırıp nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan karardan memnun olması lazım." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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