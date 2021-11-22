Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz

Son dakika: Kabine toplantısını ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile alakalı ipucu verdi. Erdoğan, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 15 dakika süren Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanın beklediği 2022 asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle alakalı açıklaması şu şekilde:

"ÇALIŞANLARIMIZI FİYAT ARTIŞINA KARŞI KORUMA POLİTİKAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Ülkemizin tarımsal hasıladan dünyadaki 10. sıradaki yerini daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kamu işçileri, memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızın yelpazesini genişletiyoruz. Sporcularımızın, uluslararası müsabakalarda gösterdiği başarılar hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların kalıcı olması için eğitim ve teşvik programlarına kadar her alanda çok önemli faaliyetler sürdürüyoruz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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