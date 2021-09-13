Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla ' Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri