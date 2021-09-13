Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.' - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla ' Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri...

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizin başarıya ulaşması için...

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Haber: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.' - Haberler
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