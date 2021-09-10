Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu

Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Gümüşhane'nin nüfusça en küçük, rakım olarak en yüksek ilçesi olan Köse'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından portatif yüzme havuzu kuruldu.

Gümüşhane'nin nüfusça en küçük, rakım olarak en yüksek ilçesi olan Köse'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından portatif yüzme havuzu kuruldu. Havuz hizmete açılır açılmaz 50 çocuk yüzme öğrenmeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Gümüşhane il merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin en az nüfuslu olmasına karşın denizden bin 570 metre yüksekliğiyle en yüksek rakımdaki ilçesi olan Köse'ye hem daha kısa sürede yapılan hem de daha ekonomik olan portatif yüzme havuzu kuruldu.

İlçe stadyumunun yanında yaklaşık 40 günde tamamlanan havuzun devreye girmesiyle Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme antrenörü görevlendirilerek havuz hizmete açıldı.

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören tesiste özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu 50 çocuğa öğretiliyor. Haftanın 4 günü hizmet veren portatif yüzme havuzu 8x16 metre boyutlarında ve 1.30 metre derinliğinde.

TÜİK'in 2020 yılı rakamlarına göre ilçe genelinde 7 bin 500, ilçe merkezinde ise 5 bin 200 kişinin yaşadığı Köse'de kurulan tesisin ilk müdavimlerinden 7. sınıf öğrencisi Kerim Kaan Vural, yüzmeyi bilmediğini fakat ilçede açılan havuz sayesinde yüzme öğreneceğini söyledi.

Arkadaşlarına da bu sporu önerdiğini kaydeden Vural, "Bence güzel olmuş. Herkesin eğleneceği bir alan. Bizden hariç başkaları da geliyor. Daha önce burada havuz olmadığı için yüzme bilmiyorduk. İlk kez havuz yapıldı. Bize burada yüzme imkanlarını veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz" dedi.

İlçe sakinlerinden 6. sınıf öğrencisi Alperen Şimşek ise kurs açıldığını duyduğundan beri burada yüzdüğünü belirterek, "Kösemiz artık daha iyi yüzme bilecek. Çok mutluyuz. Eskiden bir yerde yüzemiyorduk. Bizde artık burada yüzme öğrenebiliyoruz. Herkes yüzme bilmeli. Köse'de yüzme bilmeyen kalmasın" diye konuştu.

İlçenin ilk yüzme havuzunda eğitim veren antrenör Mehmet Safa Ekicioğlu da bakanlık tarafından Köse'de kurulan portatif yüzme havuzunda eğitimlerin devam ettiğini ve şu an için 50 sporcuyla devam ettiklerini aktararak, "Kurslarımızda çocuklar gelirken şevkle, heyecanla, sevgiyle geliyorlar. İlk başladığımızda 'hocam ne zaman yüzüyoruz, kaç saat yüzüyoruz' diyerek tepkiler veriyorlardı. Şimdi çoğu çocuğumuz yüzmeyi öğrendi ve mutlular. Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Buraya, bu çocuklara ulaştıkları için. 5 bin 200 kişilik nüfuslu Köse ilçemizde gerçekten çocuklar iple çekiyor havuz saatlerini. Okulların açılmasıyla, havaların soğumasıyla birlikte bir azalma oldu ama onun dışında çocuklarımız istikrarlı bir şekilde yüzmeye geliyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sporu alt tabakaya yaymak istiyoruz. Gönül ister ki tüm ilçelerimize açılsın" şeklinde konuştu.

Yüzme havuzunu herkesin gelip görmesini, diğer ilçelerden, köylerden vatandaşların çocuklarını getirmesini isteyen Ekicioğlu, "Su gerçekten önemli bir şey. Atalarımızın dediği gibi insan bir kaşık suda boğulabiliyor onun için yüzme öğrenmemiz lazım. Bunun küçüğü, büyüğü fark etmez. Fiziki olarak, anatomik olarak 5 yaşındaki çocuğun jimnastik ve yüzmeyle spora başlamasının ileriki yaşlarda fiziği, postürü, duruşu gelişiyor. Onun için aileler yüzme eğitimini temel olarak almalı" cümlelerine yer verdi. - GÜMÜŞHANE

Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak İbrahim Altay Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Yalın Seda Sayan Kaan Yıldırım Melisa Şenolsun
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Çağdaş Atan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:35:46. #1.15#

title