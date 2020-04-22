Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; 2/B, tarım arazileri ve ecrimisilden doğan devletin toplamda 200 milyon liralık alacağını Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle devlet ekonomik anlamda destek paketlerini devreye sokarken tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için yeni bir haber geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çiftçilerin ertelenen ödemeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2/B ARAZİ SATIŞINDA 156 MİLYON LİRALIK BORÇ ERTELENDİ"

"2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz.

"18 BİN ÇİFTÇİNİN 43 MİLYON LİRALIK ECRİMİSİL ÖDEMESİ DE ERTELENDİ"

Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi."

ECRİMİSİL NEDİR?

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır.