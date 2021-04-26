Son dakika: Çaykur Rizesporlu futbolcu Remy: "Umarım Beşiktaş maçını kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma ulaşırız"
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Son dakika: Çaykur Rizesporlu futbolcu Remy: "Umarım Beşiktaş maçını kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma ulaşırız"

Son dakika: Çaykur Rizesporlu futbolcu Remy: 'Umarım Beşiktaş maçını kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma ulaşırız'
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, Beşiktaş maçını kazanıp Süper Lig'de bir an önce rahat bir konuma ulaşmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, Beşiktaş maçını kazanıp Süper Lig'de bir an önce rahat bir konuma ulaşmak istediklerini söyledi.

Remy, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a geldiği andan itibaren takımda oynadığını belirtti.

Daha sonra bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Remy, "Sakatlık da beklediğimizden daha uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Remy, olabildiğince takıma faydalı olmaya çalıştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Faydalı olurken de hazır olmaya çalışıyorum. Sakatlığım süresince bir an önce sahalara dönebilmek için gerekli çalışmalar yapıldı. Olabildiğince hızlı bir şekilde takıma dönüp yine eski katkımı vermeye çalıştım. Şimdi de yeniden eski formuma kavuşmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda da zaten her şey güzel olacak. Tabii ki şu anda yüzde yüz hazır durumda değilim. Ama bir an önce hazır duruma gelmek için elimden geleni yapıyorum. Ne kadar zaman alacağı konusunda net bir şey söyleyemem. Çünkü uzun bir süre sahalardan uzak kaldım. Ancak teknik heyetimizle birlikte bütün çalışmalar yapılıyor. O yüzden kaygılanacak bir şey yok. Olabildiğince kısa bir sürede eski formuma kavuşacağım."

Beşiktaş maçının zor geçeceğini kaydeden Remy, "Ligin lideri ile oynuyoruz. Beşiktaş tesadüfen orada değil. İyi oynadığı için o konumda. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Fakat biz idmanlarımızı buna göre programladık. Antrenmanlarda iyi hazırlanarak bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma ulaşırız." diye konuştu.

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Çalışma, ilk 25 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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