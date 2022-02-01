Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine 39, motorine ise 32 kuruş zam geldi - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine 39, motorine ise 32 kuruş zam geldi

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,61'den, benzin 14,46'dan satılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 39 ve motorine ise 32 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Motorin, Benzin, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (5)

ERKAN :

haydi halaya, halaya lakın millet

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mustafa kınalıo:

oh oh yemede yanın da yat he he he süper olmuş allah daha beter etsin bende para var olmayıp buna oy atan düşünsün banane

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Çınar Saraç:

Neden bu kadar az geldi , düz 15 yapmıyorlar bari düz 20 yapın

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