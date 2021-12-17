Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 liraya, oto gaz 9 liraya koşuyor - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 liraya, oto gaz 9 liraya koşuyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dolar kuru artıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 56 kuruşluk zammın ardından bugün de akaryakıta üçlü zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş, benzinin 69 kuruş, oto gazın ise 70 kuruş arttı. İstanbul'da benzinin litresi 11,61 liradan, motorinin litresi 11,47 liradan, oto gazın litresi ise 8,70 liradan satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazada ise 70 kuruşluk fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

Döviz kuru arttıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Dün de benzine 56 kuruş zam gelmişti. Zammın üzerinden bir gün geçmeden akaryakıta üçlü zam geldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Dövizdeki artış sonrası benzine büyük zam! Fiyat 11 lira sınırına dayandı

Son dakika: Dövizdeki artış sonrası benzine büyük zam! Fiyat 11 lira sınırına dayandı

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (14)
Murat Arslan:Göz göre göre insanları bu hale neden getiriyorsunuz nedir bu inadinizdaki ısrar koca ülke hergun biraz daha fakirlesiyor Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
ismail:Kimsenin umurunda değiliz. Etraflarına üşüşmüş zenginleri görüp, herkesi öyle zannediyorlar. Dünya da ilk uygulanan bu politikayı , gariban yurdum insanı hakketmiyor, biz deneme tahtası değiliz. Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
al alabilirsin:olsun olsun askeri ucret artti:P siz daha durun bunlar iyi gunlerimiz Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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