Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 liraya, oto gaz 9 liraya koşuyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazada ise 70 kuruşluk fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

DÜN DE BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Döviz kuru arttıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Dün de benzine 56 kuruş zam gelmişti. Zammın üzerinden bir gün geçmeden akaryakıta üçlü zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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