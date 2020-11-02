Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

02.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:49

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş, motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,71 liradan 6,55 liraya, Ankara'da 6,79 liradan 6,63 liraya, İzmir'de ise 6,81 liradan 6,65 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,13 liradan 6,01 liraya, Ankara'da 6,19 liradan 6,07 liraya ve İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Haber Yorumları (2)
REDSONİC: DOLAR EURO ARTARKEN BENZİNE İNDİRİM GELMESİ KİM NEYE GÖRE HESAP EDİYOR ? BENİM KAFA BASMAZ OLDU ARTIK BU İŞLERE
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SOSYOLOG: Yaw hala indirime sevinen varmıdır acaba? ne zaman indirim lafı gelse ardından okkalı zam haberi geliyor, haberin türkçesi şöyle ''3 kuruş indirim var bir gün sonrada 10 kuruş bindirim olacak''. . .
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