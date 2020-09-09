Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 17 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

09.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:06

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 17 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak. Motorine dün de 21 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 5,75 liraya inecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,99 liradan 5,82 liraya, İzmir'de ise 5,97 liradan 5,80 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi
Haber Yorumları (33)
ADALET: Allah razı olsun inşallah devletimizden
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MUHİTTİN: Benzine neden hiç indirim yok?
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STELL: bugün 17 kuruş indirim yapın yarın 25 kuruş zam yaparsınız AĞAM BİZLE EĞLENİY :)
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