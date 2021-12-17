Son Dakika: Günlük düşüş yüzde 7'ye ulaştı, Borsa İstanbul'da ikinci kez işlemlere ara verildi - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Günlük düşüş yüzde 7'ye ulaştı, Borsa İstanbul'da ikinci kez işlemlere ara verildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Borsada günlük düşüş yüzde 7'ye ulaşırken Borsa İstanbul'da ikinci kez işlemlere ara verildi. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin 17:24'te yeniden başlayacağı açıklandı.

Haftanın son gününde borsada yüzde 7'lik düşüşün ardından yeniden devre kesici işleme alındı. Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

YARIM SAATLİK ARADAN SONRA YENİDEN DEVREYE ALINACAK

İlk devre kesici 16:24'te uygulamaya alındı. 16:54'te işlemlerin başlamasının ardından düşüşün devam etmesi nedeniyle bir devre kesici daha uygulandı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin 17:24'te yeniden başlayacağı açıklandı.

BORSA SERT DÜŞTÜ

Borsa İstanbul Bıst 100 Endeksi haftanın son işlem gününde gelen sert satışlarla yüzde 5 gerileyerek devre kesici uygulaması devreye girdi. BIST 30 tarafında ise kayıplar yüzde 5,7'yi gördü. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 6'yı aştı. BIST 100 güne rekorla başlamış ve sonrasında devam eden alımlarla yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 2 bin 406 puana kadar çıkmıştı. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (3)
Gurkan Idil:Tl yi pul Etiler nerede durur bu değer kaybı çıkınca dürüstçe açıklayan vatandaş hep kaybediyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
kıvanç tatsıztuğ:heh iyi olmuş, birazda zenginler zarar etsin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Kobra Murat :Dolarin yukselisi ve borsanin dususu iyi bir kombinasyon degil. Bu haftasonu birseyler olacak. Cevap Yaz 0 12 Yayından Kaldır
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