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Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldığını söyledi.

01.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bugüne kadar 2 milyar lirayı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

1,2 MİLYON HANEYE 1.000'ER TL DESTEK

Bakan Selçuk, "Bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı

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Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı

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