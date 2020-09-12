Son Dakika: Bir üst klasman hakem olmak üzere 3 hakem koronavirüse yakalandı
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Son Dakika: Bir üst klasman hakem olmak üzere 3 hakem koronavirüse yakalandı

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakem ile 2 üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

12.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:39

Türkiye Futbol Federasyonu, bir üst klasman hakem ile iki üst klasman yardımcı hakemin koronaya yakalandığını açıkladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Bir üst klasman hakem olmak üzere 3 hakem koronavirüse yakalandı
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