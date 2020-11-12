Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak

Son dakika: Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı. Buna göre genç kaleci ligde oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.