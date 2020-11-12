Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak
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Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak

12.11.2020 17:22 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:48

Son dakika: Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı. Buna göre genç kaleci ligde oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'na 2 maç ceza verdi.

Türkiye futbol federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DERBİ MAÇINDA YOK

Buna göre genç kaleci, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. ve 10. haftasında şampiyonluk yarışı için büyük öneme sahip olan Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak

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