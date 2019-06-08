Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Mario Gomez Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Siyah beyazlı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son dakika Beşiktaş transfer haberlerini her gün takip ediyor. Geçen sezonda aradığını bulamayan Beşiktaş, yeni sezonda başarılı bir performans ortaya koymak için transfer listesine önemli isimleri kattı. Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan Gomez'i tekrar takımına katmak isteyen takıma, Alman asıllı futbolcunun da sıcak baktığı iddia edildi.

MARİO GOMEZ BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Tekrar siyah beyazlı formayı giymeye hazırlıklı olduğunu söyleyen Alman futbolcunun menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Stuttgart ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mario Gomez, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

Başarısız bir sezonun ardından, Abdullah Avcı ile yeni döneme giriş yaparak şampiyonluğu yakalamayı hedefleyen siyah-beyazlı takım, transferlerine ara vermeden devam ederken, transfer iddiaları da günden güne artıyor. İşte, son dakika Beşiktaş transfer haberleri…

* Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar ilk olarak, sezon başında Tornio'dan kiraladığı ve çıktığı 33 maçta 9 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

* Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet takviyesi daha istiyor. Avcı, Real Madrid'in kadrosunda bulunan ancak gelecek sezon Rayo Vallecano'ya kiralanan Raul de Tomas'ı yönetime önerdiği biliniyor. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Rayo Vallecano'da 33 maçta oynayıp 14 gol atıp 1 da asist yapan Dominik asıllı forvetin aradığı özelliklere sahip bir oyuncu olduğunu yönetime bildirdi.

* Transfer gündeminde olan diğer isim ise Erzurumspor forması giyen Lokman Gör oldu. Erzurumspor ile anlaşması süren Lokman, ''İnşallah Beşiktaş forması giyerim'' diyerek transfer iddialarında net bir sonuç olmadığını da açıklamış oldu.

* Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri olan Darko Lazovic'in taliplileri artıyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın Darko Lazovic transferiyle resmen ilgilendiğini yazarken, Udinese'un hocası Igor Tudor'un da bu transferde siyah-beyazlılara rakip olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetimi de bonservisi elinde olan Lazovic için önümüzdeki günlerde Sırp oyuncunun menajeri ile bir araya gelerek işi bitirmek istiyor.

* Beşiktaş, Wesley Hoedt'in 10 milyon Euro'luk transfer bedeli sebebiyle bu transferden vazgeçti. Öte yandan siyah- beyazlıların Benevento'dan ayrılmak isteyen sol stoper Luca Caldirola için Dinamo Moskova ve Spartak Moskova ile yarışa girdiği iddia edildi.

* Hücum hattına öncelik verecek olan siyah-beyazlıların adı Mario Gomez'in yanı sıra Emre Kılınç, Edin Visca Raul de Tomas ve Youssouph Badji gibi isimlerle anılıyor.

* Beşiktaş'ta oynamak istediğini takıma ileten, İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kana-Biyik, siyah-beyazlı takımın alternatifleri arasına girmiş bulunuyor.