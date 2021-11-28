Son Dakika: Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali vermişti. Bu akşam başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşme gerçekleştiren deneyimli hocanın takımdaki geleceği belli oldu.

SERGEN YALÇIN'LA YOLA DEVAM

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi. İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

"BUGÜNLERİN ÜSTESÜNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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