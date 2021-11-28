Son Dakika: Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşme gerçekleştiren deneyimli hoca siyah-beyazlı takımdaki görevine devam edecek. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali vermişti. Bu akşam başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşme gerçekleştiren deneyimli hocanın takımdaki geleceği belli oldu.

SERGEN YALÇIN'LA YOLA DEVAM

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi. İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

"BUGÜNLERİN ÜSTESÜNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı

 Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı

Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title