Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı

Son dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.