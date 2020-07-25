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Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.

Son dakika: Süper Lig'de 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Sivasspor'un Göztepe'ye yenilmesinin ardından sezonu 3. sırada tamamlayan siyah beyazlılar Trabzonspor'un cezası nedeniyle Avrupa'ya gidememesiyle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

25.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:20

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah beyazlılar, ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın gollerini 52. dakikada penaltıdan Atiba, 78. dakikada Abdoulay Diaby ve 80. dakikada Elneny attı. Bu sonucun ardından Kara Kartal, puanını 62 yükseltti ve Sivasspor'un Göztepe'ye kaybetmesiyle sezonu 3. sırada bitirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor'un cezası nedeniyle Avrupa'yagidememesiyle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

SİVASSPOR DEPLASMANDA KAYIP

Beşiktaş gibi ligde 3.'lük mücadelesi veren Sivasspor, deplasmanda Göztepe'ye 3-1 yenildi ve sezonu 60 puanla 4. srada tamamladı.

İzmir ekibinin gollerini 31. dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni, 55. dakikada Marcio Mossoro ve 90. dakikada Berkan Emir atarken Yiğidolar'ın tek sayısını 49'da Fernando kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Bahattin Şimşek'in düdüğüyle başladı.

Dakika 2: Atiba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diaby, dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Savunmadan seken top kornere gitti.

Dakika 3: Diaby, verkaç yaparak ceza sahasına sokulmak istedi. Pası isabetsiz olsa da topu önünde buldu. Ceza sahasına doğru hareketlendi ama kaleci Ertaç kalesini zamanında terk edip topu kontrol etti.

Dakika 6: Flavio'dan topu kapan Diaby, ceza sahasına sokuldu. Şut açısını bulmak isterken savunma çoğaldı. Diabu yine de vuruş açısını yakalayıp şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

Dakika 10: Boyd'un sol kanattan ortasında ön direkte Atiba topa dokundu. Direkten dönen top auta gitti.

Dakika 12: Güven'in pasıyla Boyd savunmanın arkasına sarktı. Topla ceza sahasına sokuldu. Vuruşunu yapacakken Flavio araya girdi ve tehlikeyi önledi.

Dakika 14: Diaby sağ kanattan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. Ama hakem Diaby'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesi ile golü iptal etti.

Dakika 17: Sağ kanattan Gökhan'ın ortasında arka direğe gelen topa Rıdvan'dan önce savunma dokundu ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 32: Flavio, yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vurdu. Takım arkadaşından seken top filelere gitti. Ama VAR incelemesi sonrasında bu pozisyonda topun Gençlerbirliği oyuncusunun eline çarptığı gerekçesi ile gol iptal edildi.

Dakika 41: Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde Gökhan, sol çaprazda topu önünde buldu. Gelişine sert bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.

Dakika 42: Boyd'un pasıyla sol kanatta topla buluşan topu sağına çekip müthiç bir vuruş yaptı ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. Ama VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topla elle oynadığı tespit edildi ve GOL iptal edildi.

Dakika 45+2: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 52: Beşiktaş, Atiba'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 56: Halil İbrahim sol kanattan altıpasa pasını çıakrttı. Soner bomboş durumda yakın mesafeden topu üstten auta gönderdi.

Dakika 78: Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 80: Beşiktaş Elneny'nin penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0

Dakika 90: Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
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