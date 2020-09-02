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Son Dakika: Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero'yu kiraladı

Son dakika: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol stoper Francisco Montero'yu kiraladığını resmen duyurdu.

02.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:34

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma bölgesine bir takviye yaptı. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'din stoperi Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada İspanyol oyuncunun 2020/21 sezonunda Beşiktaş forması giyeceği belirtildi.

Son Dakika: Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero'yu kiraladı

Resmi açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIYOR

Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren 1.85 boyundaki Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

KARİYERİNDE BİR İLK

İspanya dışında daha önce oynamayan Montero, geçen sezon kiralık forma giydiği Deportivo La Coruna'da 31 maça çıktı. Atletico Madrid formasını 48 kez taşıyan İspanyol futbolcu, bir kez de İspanya U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.

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Son Dakika: Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero'yu kiraladı
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