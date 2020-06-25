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Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi

Son dakika: Dün 12 kuruş zam yapılan benzine bugün de 22 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

25.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:07

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 22 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak. Benzine dün de 12 kuruş zam gelmişti.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,45 liraya satılan benzinin litresi 6,23 liraya düşecek. Benzinin litresi Ankara'da 6,53 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,55 liradan 6,33 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi

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