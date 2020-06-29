HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 12, motorine ise 17 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

29.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:15

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş olan indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,26'dan satılan benzinin litresi 6,14'e gerileyecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,35'ten 6,23'e düşecek.

İstanbul'da 6,92'ye satılan motorinin litresi 6,75'e düşecek. Motorinin litresi İzmir'de 6 liradan 6,83'e, Ankara'da ise 5,98'den 5,81'e gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Manşet

Haberler

Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Ekonomi
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti Ekonomi
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası Ekonomi
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir Ekonomi
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı Ekonomi
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Ebru Gündeş Kenan Doğulu
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:15:57. #1.14#
title