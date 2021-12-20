Son dakika: Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı, oto gaz ise 9 lirayı aştı
Son dakika: Dolar kuru artıkça akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, oto gaza ise 57 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından İstanbul'da benzinin litresi 12,23 liradan, motorinin litresi 12,02 liradan, oto gazın litresi ise 9,27 liradan satılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Benzinde 62, motorinde 55, oto gazda ise 57 kuruşluk fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 11,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,61 liradan 12,23 liraya, İzmir'de 11,68 liradan 12,30 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 11,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,47 liradan 12,02 liraya, İzmir'de 11,55 liradan 12,10 liraya çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,75 liradan 9,32 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 9,27 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 9,15 liraya yükselecek.
Döviz kuru artıkça akaryakıta zam geliyor. Cuma günü de motorine 1 lira 14 kuruş, benzine 69 kuruş, oto gaza ise 70 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
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