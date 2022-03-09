Son Dakika: Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı

Sibirya bölgesinden geldiği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın Marmara bölgesinde büyük bir kar yağışına neden olacağı belirtilmişti. Bu haberlerin ardından başta Meteoroloji olmak üzere birçok kurum ve uzman, konuyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları kuvvetli kar yağışına karşı uyardı. İstanbul Valiliği de perşembe ve cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Ayrıca alınan önlemler doğrultusunda kent genelinde kamu personeli perşembe günü idari izinli sayılacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

YENİ TEDBİRLER AÇIKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkisini artırması beklenen kar yağışıyla ilgili yeni tedbirleri sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaştı. Buna göre beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan kamyonların saat 04.00'dan itibaren İstanbul'a girişi yasaklandı.

"EN YAKIN PARK YERİNE GİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Seyir halindeki kamyon sürücülerine çağrıda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da Otoyol Hizmet Tesisleri'nde (OHT) beklemeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri önemle duyurulur" dedi.