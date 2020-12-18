Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı
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Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı

18.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:35

Son dakika: BDDK kredi kartı taksit sınırlarında düzenlemeye gitti. Buna göre, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya, fiyatı 3.500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirildi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;

- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

  • Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya1 alımlarında altı aydan dört aya,
  • Mobilya ve elektrikli eşya2 alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,

TAŞIT KREDİSİ VADELERİ DE SINIRLANDIRILDI

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

  • Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
  • Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
  • Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı
Haber Yorumları (2)
6.FİLO: Düşmanınıza ceza vermek istiyorsanız onun telefonunu bankaların müşteri hizmetlerine verin ve kredi kartı alması için ikna edin.
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ZENGİNE KAYMAK FAKİRE ?: Fakir fukaranın beyaz eşyayı peşin alamayacağını bildikleri için taksiti de büyük olasılıkla ödeyemeyeceğini düşündükleri için peşin peşin önlem alıyorlar. İnsanların gözünün içine baka baka enflasyon oranı 6, 5 diyor ama gerçek enflasyon 0 ün üzerinde maalesef. Zengine her türlü desteği verenler garibana 100 TL için icra başlatanlardır.
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