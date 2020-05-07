Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi

Son dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunan BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için bir bacağı TL olan döviz işlemini yasakladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yurt dışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi. BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarının TL yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildiren BDDK, "Yurt dışında kurulu bu bankalar ile bir bacağı TL olan döviz işlemi yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu bankalar TL'ye yönelik manipülatif ataklarda bulunarak, TL'nin değer kaybetmesi için, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

TEMERRÜT NEDİR?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Yani alacaklı ya da borçlu taraflardan birinin borcunu ya da yükümlülüğünü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.