Son Dakika | Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez, Katar'a transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez, Katar'a transfer oldu

Son Dakika | Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez, Katar'a transfer oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar SC, Bayern Münih ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Javi Martinez'i kadrosuna kattı.

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar SC, Bayern Münih ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Javi Martinez'i kadrosuna kattı.

Katar SC Kulübü, Javi Martinez'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm Katar SC taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Boris Johnson
Magazin Ebru Gündeş Burcu Biricik Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Merih Demiral Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Bayern Münih'ten ayrılan Javi Martinez, Katar'a transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:43:51. #1.16#

title