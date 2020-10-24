Başkan Gürün: "Muğla turizmden daha fazlasını tarımdan kazanabilir"

Başkan Gürün: "Muğla turizmden daha fazlasını tarımdan kazanabilir" Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, verimli toprakları ile Muğla'nın turizmden daha fazlasını tarımdan elde edebileceğini açıkladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kırsal bölgelerdeki tarımsal...

Başkan Gürün: "Muğla turizmden daha fazlasını tarımdan kazanabilir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, verimli toprakları ile Muğla'nın turizmden daha fazlasını tarımdan elde edebileceğini açıkladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetleri incelerken, Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'nın toprak analizlerini yaptıklarını ve hangi ürünün nerede yetişeceğinin haritasını çıkardıklarını açıkladı.

Tarım ve hayvancılık alanında Muğla'nın toprak ve ikliminin müsait olduğunun altını çizen Başkan Gürün, turizm kenti olan Muğla'nın tarımdan daha fazla gelir elde edebileceğini açıkladı. Gürün, "Pandemiden sonra bütün dünya tarım ile oturup, tarım ile kalkıyor. Tarım ve hayvancılığı güçlü olmayan tarım ve hayvancılıkta kendisine yeter hale gelmeyen bir ülkenin kendisini geleceğe taşıması mümkün değildir. Bu bilimsel bir gerçek. Muğla özelinde bu toprakların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Biz turizmden çok daha fazla geliri tarımdan alabiliriz. Her ürünümüzü olması gereken en iyi şekilde yapıyoruz. Toprak tahlili yapıyoruz, Muğla'nın toprak tahlilini çıkarıyoruz. Gün geçtikçe yeni yaptığımız tahliller ile toprak haritası daha detaylı hale geliyor. İpek böcekçiliğini destekliyoruz ve onunla ilgili kendi arazilerimizde dut dikiyoruz. Bu işi yapacak vatandaşlarımızın kuracağı tesislere yardımcı oluyoruz. İpek böcekçiliği belli bir safhaya geldikten sonra ipeği koza şeklinde satmak değil, onu dokuyarak mamul halde satmaları için kooperatiflerle iş birliği yapıyoruz. Sakız ağacı dikiyoruz. Sakız ağacı bizde fazla yoktu. Ama bizim iklimimiz Sakız ağacına çok müsait. Sakız ağacından elde edilen rakam oldukça yüksek. Biz Büyükşehir olduktan sonra ilk yaptığımız alım garantili çiçek oldu. Köyceğiz'de bir kooperatif var. Çalıştırılamamış dondurmuşlar. Belediyelerin çiçek ihtiyacı var. Ben gidip Aydın'dan, Ödemiş'ten Torbalıdan alıyorum. Bu benim zoruma gidiyor. Bu topraklara adam diksen adam çıkıyor. Bunu ben niye yapmayayım. Şu anda 27 tane büyük çiçek saramız var. Oteller ile konuştuk bizden alın diye. Şu anda otellere veriliyor. Bunun yanında Isparta'ya, Burdur'a Yalvaç'a çiçek satmaya başladılar. O işin başında da kadınlarımız var. Üretme kapasitemiz var. Üreteceğimiz şeyi düzgün ve doğru üretmeliyiz. Neyi üreteceğimizi bilmeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN