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Son Dakika: Barcelona-Galatasaray karşılaşmasına Fransız hakem Bastien atandı

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında 10 Mart'ta Barcelona ile oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Temsilcimiz Galatasaray ile Barcelona arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Son Dakika: Barcelona-Galatasaray karşılaşmasına Fransız hakem atandı

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Fransız hakem Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta da görev almıştı. Bastien, Beşiktaş'ın Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçta da görev yapmıştı.

MAÇ CAMP NOU'DA

Barcelona-Galatasaray karşılaşması 10 Mart Perşembe günü Camp Nou'da oynanacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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