Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de
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Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de

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Son dakika: Yetiştiği Barcelona kulübünden 21 yıl sonra ayrılan Messi, resmen PSG'de. Paris uçağında olan Arjantinli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lionel Messi, resmen Fransız devi PSG'de! Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, bugün Paris'e uçtu. Babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi, "2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız. Oğlum artık PSG'nin futbolcusu" dedi.

Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de

"HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ"

Messi Barcelona'ya veda ederken, "Hoşça kal demek hiç aklıma gelmemiştim. Ben böyle bir şeyi hiç hayal etmemiştim. Geçen sene ayrılmak istedim ama bu sene her şey çok farklıydı. Kalmak için çok fedakarlık yaptım ama olmadı. Bugün her şeye veda etmek zorundayım. Burada geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum" demişti.

Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de
Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de
Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de
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