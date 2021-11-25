Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Döviz kurundaki yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

SEKTÖR YETKİLİLERİ TOPLANTIYA KATILDI

İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

"İYİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Kritik görüşmenin ardından basına açıklama yapan Başkan Kavcıoğlu, görüşmenin rutin olduğunu belirtti. Kavcıoğlu, "Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik. İyi bir görüşme oldu, faydalı bir bilgilendirmeydi. Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Faiz indirimi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Sektör, Merkez Bankası, BDDK birbiriyle uyumlu şekilde iletişim içerisindedir ve karşılıklı olarak dünyanın en başarılı sektörü olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Taleplerimizi, talepleri değerlendirip süreç içerisinde bunu yerine getireceğiz. Bu toplantılar daha önce ayarlanan toplantılar olağanüstü bir gelişme değil. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKÇİ OLMAYAN FİYAT OLUŞUMLARI"

Merkez Bankası'ndan daha önce yapılan açıklamada döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden uzak fiyat oluşumlarının gözlemlendiği ifade edilmişti.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet