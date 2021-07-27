Son Dakika | Balıkesirspor iç transferde Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı
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Son Dakika | Balıkesirspor iç transferde Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı

Son Dakika | Balıkesirspor iç transferde Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesirspor stoper Sedat Dursun ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeleri imzaladı.

Balıkesirspor, bu imzalarla birlikte iç transferde 7 oyuncuyla anlaşmaya varmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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Son Dakika | Balıkesirspor iç transferde Cumali Bişi ve Sedat Dursun ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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