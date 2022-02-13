Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı Bakırköy'de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Bakırköy'de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Gece saatlerinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde yaşanan iki grup arasındaki çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaşanan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - 3. Sayfa

Çatışma, 3. Sayfa, Haberler

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